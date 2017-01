Presidentti Sauli Niinistön lanseeraama runokuva ”Varjojen maasta” läksi lentoon uudenvuoden puheen jälkeen. Mitä kielikuva tarkoittaa? Teemaa on käsitelty monissa ohjelmissa varsinkin radiossa ja lehdissä, mutta tulimmeko hullua hurskaammaksi? Onko kyseessä yleinen mieliala? Pitääkö huolestua? Varjo on fysikaalinen ilmiö, ei hyvä eikä huono, mutta totta. Se syntyy, kun valo läpäisee aineen. Ilma, lasi ja vesi läpäisevät […]

