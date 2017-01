Lauantaina 4.2. valitaan Lahdessa Sdp:n puoluekokouksessa pääministeriehdokas. Suurin oppositiopuolue tekee siis erittäin tärkeän valinnan. 500 puoluekokousedustajaa on saanut seurata puolueen puheenjohtajaehdokkaiden kampanjointia niin mediassa kuin myös paikkakunnilla jossa kiertue on käynyt. Kuopiossa ehdokkaat Rinne, Harakka ja Tuppurainen kävi 7.1. Ennakkosuosikki näyttäisi olevan Rinne. Gallupit joita mediassa on luettu kertovat puoluekokousedustajien olevan Antin takana. Toki suuri […]

