Helikopteri näyttää tulleen pelastuspuheisiin ”lentävänä ambulanssina” 1945 pintaan, toimintaan Korean sodassa ja siviilikäyttöön Yhdysvalloissa 1960-luvulla.[1] Suomessa toiminta on vielä varsin uusi ja pientä, viisi kopteria sairaanhoitopiireillä. Voisiko Posti, rahti, taksi ja/tai muut palvelut tuoda helikopterit runsaasti Suomen syrjäseuduille? Eräässä kahviokeskustelussa takavuosina viereisen pöydän asiantuntija kertoi, että Ranskassa helikoptereita käytetään runsaasti. Esimerkkinä oli Pariisi. Hän puhui […]

The post helikopterit tehokäyttöön maaseudulla appeared first on SS Blogit.