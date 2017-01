Kaikki nyt puhuvat Trumpista aivan niinkuin aidosta skunkista. Mikähän lie hän miehiään, ylväänä käy, se ryhti on pään. Puhuu, mutt’ muistaako itsekään, mitä eilen sanoi lähteissään, mitä mietti Barakin nähdessään. Kai arveli:” Sellaiset joutaa pois, jotka liian lepsuja olla vois. Nyt tarvitaan kansaan puhtia, vahvaa evästä, todella tuhtia. Ja lupasi kansasta paremman, tehdä ykkösen koko […]

