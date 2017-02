HIRVEÄÄ, MIELETÖNTÄ, KAUHEAA! Tämä aika on sitä, että jos on todella kaunista, niin se parhaimmillaan tai pahimmillaan on HIRVEÄN KAUNISTA! Mistähän se tuokin on tullut käyttöön, kun hirveä yleensä tarkoittaa aivan muuta kuin kaunista. Eikö voisi ennemmin sanoa erittäin kaunista. Toinen on kauhea – sana. Kun on kauhean kivaa tai kauhean hyvää. Tai voihan se olla älyttömän tai poskettoman […]

