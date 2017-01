Kristittyjen ykseyden rukousviikolla 18.-25.1.2017 rukoiltiin yhteyden puolesta. Näissä merkeissä Suonenjoellakin kokoonnuttiin seurakuntakodille. Lähetyssihteerimme ehdotti, että yhteisen juhlan aihe olisi lähetys. Idea tuntui hyvältä ja näin juhlan jälkeen vielä paremmalta. Oli mielenkiintoista kuulla, miten adventti – ja helluntaiseurakunta, luterilainen, ortodoksinen ja vapaaseurakunta toteuttavat Jeesuksen antamaa suurta tehtävää: Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Aikaa käskyn […]

